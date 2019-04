Lange Frans is fan van Willem Holleeder

Volkszanger Mick Harren had Lange Frans benaderd om hem te helpen bij het schrijven van de tekst en het produceren van een lied voor Willem Holleeder. Ze besloten met zijn drieën in een café samen te komen om te brainstormen, en zo geschiedde. „Willem vond het allemaal prachtig en mooi. Naarmate het liedje vorderde, besloten Willem en ik eigenlijk stiekem om de track met z’n tweeën te doen zonder Mick”, legt Frans uit.

„Ben ik een fan? Natuurlijk ben ik een fan. In zo verre dat... Die jongens, je kan lullen wat je wilt, maar als je in iemands hart gaat kijken. We hebben allemaal de films gezien, we hebben allemaal de boeken van Peter R. De Vries gelezen. Peter R. De Vries heeft zijn hele carrière gebouwd op wat die gasten gedaan hebben. Het leest natuurlijk wel als een jongensboek. We gaan zoiets doen, we plannen het, het lukt! Je kan daar van vinden wat je wilt, ze hebben het wel gedaan”, gaat hij verder.

Ondanks het criminele verleden van Holleeder is Frans vol lof over hem. „Willem Holleeder is een beroepscrimineel en hij is de eerste die dat zal toegeven als je met hem één op één bent. Het is ook niet iets wat hij kan ontkennen. (...) Hij is een boef, maar het is ook een heel gezellige gast met heel veel humor. Met wie je een goed biertje kunt drinken. Iemand naar wie veel mensen toekomen. Iemand die door het aura dat om hem heen hangt veel vrouwen aantrekt. Het is gewoon een magneet.” Maar hij is niet alleen maar positief over de crimineel. „Het is een man die absoluut een hart heeft, maar ook een man die dat uit kan zetten en ijskoude dingen heeft gedaan in zijn leven.”

