’André en Monique laten hotel ontruimen’

André en Monique genieten van een romantische vakantie in Italië, maar helemaal ontspannen kunnen ze niet. Althans, afgelopen nacht niet. Het hele hotel moest namelijk ontruimd worden door een brandalarm dat op de kamer van het stel is afgegaan. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was waardoor het alarm afging.

„Er ging dus twee keer een brandalarm af vannacht. Iedereen naar buiten. Bleek uit onze kamer te komen. We sliepen he...”, laat André weten. Hoewel de twee al om kwart voor zes hun bed uit moesten vluchten, wist de zanger toch nog zijn lolbroek aan te trekken. „Komt door jou poepies zeggen ze in het Italiaans”, grapt hij.

Ⓒ Instagram