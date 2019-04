Rick betaalde ’godsvermogen’ voor kaartje Ajax

„Het was een rib uit m’n lijf”, vertelt Rick, die de wedstrijd ’natuurlijk’ niet vanuit een pub wilde volgen, aan RTL Boulevard. Hoeveel hij neertelde voor een plekje in het stadion wilde Rick niet prijsgeven. „Als mijn vader nu kijkt en hoort wat ik heb betaald, onterft hij me meteen.”

Mocht het Ajax lukken na Real Madrid en Juventus ook te stunten tegen Tottenham, dan duikt Rick wél een kroeg in. „Ja, wat denk jij?! Slaapt Dolly Parton op haar rug?”

Hoogmoed

Brandsteder is niet de enige BN’er die naar Londen afreisde voor de historische wedstrijd. „Ik heb nog geen één wedstrijd gemist tot nu toe”, zegt Jack Spijkerman, die met zijn zoon door heel Europa vloog voor Ajax. Vader en zoon hebben alle vertrouwen in een goede afloop. „Wij hebben al een hotel in en vlucht naar Madrid gereserveerd.” In de Spaanse hoofdstad wordt op 1 juni de finale gespeeld.

Jack van Gelder waarschuwt de Ajaxfans voor te veel hoogmoed. „Ik vind iedereen wel héél optimistisch.”