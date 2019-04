Wordt Ronnie Flex wéér vader?

Het management van Ronnie Flex ontkent dat er opnieuw een baby op komst is en noemt het ’onzin’, maar Nikki is ervan overtuigd dat hij wel degelijk de vader is. Hoewel de realityster laat weten niet veel te kunnen en mogen zeggen, bevestigt ze aan 6 Inside dat de rapper de vader is. Nikki is nu twintig weken zwanger is. Het management van Ronnie stelt echter dat er recent helemaal geen contact is geweest tussen de twee. „Als er sprake was van een zwangerschap, dan had Ronnie dat in de afgelopen maanden moeten horen van haar en dat is zeker niet gebeurd”, aldus het management aan RTL Boulevard.

Nikki deed in 2017 mee aan Ex On The Beach: Double Dutch. Ronnie Flex heeft al dochtertje Nori met dj Wef. Onlangs verbrak hij zijn relatie met Famke Louise.

