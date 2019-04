Franse actrice Anémone overleden

Anémone kwam op 9 augustus 1950 in Parijs ter wereld als Anne-Aymone Bourguignon. Na haar debuutfilm Anémone van Philippe Garrel uit 1968, besloot ze echter deze naam aan te houden. Anémone is dan ook de enige film waar haar echte naam in vermeld wordt.

Na dit debuut maakte zij nog tientallen films en was zij te zien in diverse televisieseries en theaterstukken. In 1988 ontving ze een César voor haar rol in Le grand chemin. In totaal is ze vijf keer genomineerd voor de Franse filmprijzen.

Eind december 2017 kondigde de actrice aan een punt achter haar carrière te zetten.