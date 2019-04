Rapper Soulja Boy moet de bak in

De 28-jarige Amerikaan, die in zijn proeftijd zit vanwege meerdere aanklachten van wapenbezit, werd vorige maand opgepakt omdat er weer munitie was aangetroffen in zijn huis. De dagen die hij al in de bak heeft doorgebracht worden van zijn straf afgehaald.

Soulja Boy werkt zichzelf al jaren in de nesten. Zo werd hij in 2009 opgepakt nadat hij vluchtte voor de politie toen hem werd verzocht te stoppen met video-opnames in een verlaten woning. In 2011 werd de rapper aangehouden vanwege marihuanabezit. In 2014 en 2016 werd Soulja Boy meegenomen vanwege wapenbezit, waarna hij in 2017 een proeftijd van vijf jaar kreeg opgelegd.