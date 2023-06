Kees van der Spek ziet bekende overvaller in Het perfecte plaatje

Video

'Duidelijk dat de oorlog óók in Rusland wordt gevoerd'

De oorlog in Oekraïne is nu zo’n 15 maanden bezig. Nu worden er ook in de Russische hoofdstad Moskou aanvallen uitgevoerd. Dat is volgens defensie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies Patrick Bolder om de druk op te voeren bij vertrouwelingen van president Vladimir Poetin.