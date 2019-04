Veldslag Game of Thrones breekt records

Het zevende, voorlaatste seizoen over de Starks, Lannisters, Targaryens en andere adellijke families trok in de zomer van 2017 gemiddeld 32,8 miljoen kijkers. De derde aflevering van het achtste seizoen, waarin op leven en dood werd gevochten met de Night King, scoort dus veel beter.

Ook in eigen land vestigde Game of Thrones een record. Zondagavond zaten 17,8 miljoen Amerikanen op de bank voor de fantasyserie. Daarmee sneuvelde het record dat de eerste aflevering van het achtste seizoen vestigde. Daarnaar keken in 24 uur tijd 17,4 miljoen Amerikanen.

Game of Thrones wordt in Nederland uitgezonden door Ziggo. In tegenstelling tot HBO maakt Ziggo geen kijkcijfers bekend.