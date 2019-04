Obama’s maken kindershow voor Netflix

De peuterserie heet Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents en is bedacht door komedieschrijvers Jeremy Konner en Erika Thormahlen. De Obama’s ontwikkelen daarnaast een film over Frederick Douglass, een van de eerste voorvechters van de afschaffing van de slavernij. Ook werken ze aan een fictieve modeserie over New York voor de Tweede Wereldoorlog en komen er meerdere documentaires. Exacte data voor de projecten zijn nog niet bekendgemaakt, maar ze verschijnen „binnen de komende jaren” op Netflix.

„We denken dat er voor ieder wat wils bij zit: moeders en vaders, nieuwsgierige kinderen en iedereen die zin heeft om zich mee te laten voeren na een drukke dag”, zegt de voormalig first lady in een verklaring. „We kunnen niet wachten om de projecten tot leven te zien komen en te zien wat voor gesprekken ze teweegbrengen.”

Ook Barack is enthousiast over de plannen van zijn productiebedrijf Higher Ground en de streamingdienst. „We hebben Higher Ground opgericht om krachtige verhalen te kunnen vertellen”, stelt hij. „We geloven dat de producties niet alleen vermakelijk maar ook leerzaam zijn, ons nader tot elkaar brengen en ons inspireren.”