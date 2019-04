Volgers walgen van Kim Kardashian

Opmerkelijk genoeg gaat het niet eens om een recent bericht van Kim. De brunette deelde in 2013 al met haar volgers dat ze zo nu en dan gebruik maakt van een zogenaamde ’vampire facial’. Bij deze behandeling wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit je arm en daarna gecentrifugeerd. Na dit proces blijft er plasma over met een hoge concentratie bloedplaatjes en actieve groeifactoren. Dit goedje wordt uiteindelijk in de huid geïnjecteerd, met volgens de belofte een strakker, jonger en steviger gelaat.

Met een foto van haar gezicht vol met haar eigen plasma liet ze haar volgers zes jaar geleden ook al schrikken, maar destijds was men nog vooral nieuwsgierig naar de behandeling. Sindsdien volgden tal van andere beroemdheden die zweren bij deze ’vampire facial’ en leek de behandeling bijna normaal te worden. Anno 2019 kijkt men echter ineens heel anders naar deze ingreep en wordt Kim overladen met walging en woede.

HIV

Aanleiding voor alle haatberichten op een foto van zes jaar geleden is het recente nieuws waarbij twee mensen in New Mexico besmet zijn geraakt met HIV nadat zij zich in een kliniek lieten behandelen met een ’vampire facial’. Hoewel er officieel gebruik moet worden gemaakt van eigen bloed en er dus in theorie geen sprake van besmetting kan zijn, ging deze kliniek de fout in met het gebruik van de naalden. De praktijk is inmiddels gesloten omdat er op ’onjuiste wijze met de naalden is omgegaan’.

Feitelijk gezien hebben deze behandeling, Kim Kardashian en HIV niets met elkaar te maken. Toch is er door dit bericht opnieuw aandacht gevestigd op de behandeling en op hoe deze populair is geworden. En juist daar komt Kim om de hoek kijken. Met haar bericht op sociale media zou zij ervoor gezorgd hebben dat meer en meer mensen zichzelf willen laten injecteren met eigen plasma. En hoewel daar in theorie niets mis mee is, wordt Kardashian nu aan de schandpaal genageld. „Walgelijk! Ongelooflijk dom dit!”, schrijft iemand. „Ze is gestoord en hoort bij een idiote familie. Maar wat nog veel erger is zijn alle idiote fans die haar nadoen”, reageert een ander. „Vreselijk dit. En nu willen anderen dit ook. Levensgevaarlijk!”, concludeert weer een ander.

Kim zelf heeft nog niet gereageerd op alle ophef.

