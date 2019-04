Eljero Elia opnieuw vader geworden

Eljero en Sanne hadden samen al drie dochtertjes (Heavenly, Sael en Kasey) en nu zijn ze eindelijk ook de trotse ouders van een zoontje. Het ventje is vernoemd naar zijn vader, maar zijn roepnaam wordt Dream.

„I’m here. And my name is DREAM”, schrijft Eljero bij een foto van het geboortekaartje. Afgelopen januari maakte de voetballer bekend dat Sanne opnieuw in verwachting was.

Ⓒ Instagram