De Belgische hel van FRANK MASMEIJER

Op de binnenplaats verzamelt de gevallen presentator een groepje mannen om zich heen en is hij duidelijk het middelpunt. Ⓒ Weekblad Privé

Op jonge leeftijd was hij bij de NCRV al een gevierd showmaster, maar het leven van FRANK MASMEIJER ziet er heel anders uit nadat hij in verband werd gebracht met een omvangrijke drugssmokkelzaak en hij opnieuw vastzit in de gevangenis van Antwerpen! Alweer een halfjaar slijt hij hier zijn dagen. Uit de bajes gesmokkelde foto’s, in bezit van PRIVÉ, tonen voor het eerst zijn Belgische hel...