Jussie Smollett voorlopig niet terug in Empire

Toen Smollett werd verdacht van het doen van een valse aangifte voor mishandeling, besloten de makers van de serie hem uit Empire te schrijven. Hij is dan ook niet te zien in de laatste afleveringen van het vijfde seizoen, die deze en volgende week in de VS worden uitgezonden.

De producent van de serie heeft wel de optie die Smollett had op een nieuw contract verlengd. Een woordvoerder van de acteur liet aan The Hollywood Reporter weten die geste te waarderen. „We hebben vernomen dat Jussie niet in Empire te zien is aan het begin van het seizoen, maar hij stelt het op prijs dat ze de toekomst van Jamal openhouden.”

Brief

Nadat vorige maand de zestien aanklachten tegen Smollett werden ingetrokken, schreven zijn castgenoten een brief aan het management van Fox waarin ze om zijn comeback vroegen. „We staan achter Jussie Smollett en vragen jullie onze collega, broeder en vriend terug te laten keren voor het zesde seizoen van Empire”, schreven onder meer zijn televisie-ouders en -broers Terrence Howard, Taraji P. Henson, Bryshere Y. Gray en Trai Byers.

In de brief prezen ze de inzet van Smollett voor verschillende goede doelen. „Hij is aardig. Hij is meelevend. Hij is eerlijk en integer. Hij verdient het om zijn leven weer op te pakken. We begrijpen dat deze show business is. En die gaat ons ook aan het hart. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze fans onze Jamal net zo enthousiast weer in de Empire-familie zouden verwelkomen als wij zullen doen.”