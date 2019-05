Kylie Jenner hint op tweede kind

Kylie en Travis zijn sinds vorig jaar ouders van dochter Stormi. „Je zien ontwikkelen tot de partner, vriend, zoon en vader die je nu bent, is zo’n genot voor mij”, schrijft Kylie in de Instagrampost, waarin ze Travis ’mijn beste vriend en man ineen’ noemt.

Het is niet de eerste keer dat Kylie hint op een tweede kind. In februari plaatse ze een foto van zichzelf met Travis en schreef erbij „Baby nummer 2?.” Eerder deze maand dachten fans ook al dat ze een tweede zwangerschap bekendmaakte. Toen plaatste zus Khloé Kardashian een foto van Kylie waarop ze haar handen op haar buik heeft. Khloé plaatste daar een baby-emoji bij en Kylie schreef in de comments: „Oh hoi mama.”