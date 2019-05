Jureren spannend voor Edsilia

„Het is toch best wel spannend”, biecht Edsilia op aan het ANP. „Elke keer denk ik: ’Wat ga ik nu zeggen tegen mensen die ontzettend hun best staan te doen en bloednerveus zijn?’. En dan kom jij met je mening en je tips.”

Aanvankelijk twijfelde Edsilia toen ze werd gevraagd als jurylid van It Takes 2, dat vanaf vrijdagavond te zien is bij SBS6. „Jureren doe ik normaal niet, voor mij is het ook iets nieuws. Ik dacht: ’Kan ik dat wel, voel ik me daar thuis?’.

Volgens haar collega-juryleden Gerard Ekdom en Ronnie Flex doet Edsilia het heel goed. „Ze is van ons drieën de beste vocalist”, constateert Ronnie. „Ik vind dat je sowieso iemand nodig hebt die op hoog niveau kan zingen, en dat is Edsilia.”