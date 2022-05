Zanger en acteur Wim Rijken (63): ’De dood komt ontbijten…’

Sterren

Zanger en acteur Wim Rijken (63) overleden

In Amsterdam is woensdagochtend op 63-jarige leeftijd zanger en acteur Wim Rijken overleden. In 1988 brak hij door met de single Wie weet wat liefde is?, een duet met met Conny Vandenbos. De zangeres geloofde heilig in het talent van de man die later ook te zien was in Goede tijden, slechte tijden e...