Ajax pakt ook overwinning bij kijkcijfers

De uitzending op Veronica trok met 3.855.000 kijkers veruit het grootste publiek en was daarmee het best bekeken tv-programma. De wedstrijd op het abonneekanaal Ziggo Sport trok 278.000 kijkers.

De nabeschouwing op Veronica was met 1,7 miljoen kijkers de op een na best bekeken uitzending. De voorbeschouwing was goed voor 979.000 kijkers.

Ajax won de eerste halve eindstrijd tegen Tottenham Hotspur met 1-0 in Londen. Volgende week woensdag is de return in de Johan Cruijff ArenA.