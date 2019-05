Billie Eilish: ’Grijp niet naar mijn borsten’

„Grijp alsjeblieft niet naar mijn borsten. Ik probeerde rustig te blijven maar zo voelde ik me absoluut niet”, aldus Billie. De zangeres denkt dat de bewuste fan het overigens niet expres deed. „Ik denk dat het een ongeluk was, dus ik deed alsof ik niets merkte omdat ik haar niet wilde kwetsen als ze het niet met opzet deed. Maar als dat wel zo was, ben ik voortaan weg.”

Billie schreef later dat ze inmiddels contact heeft gehad met het meisje. „Val haar alsjeblieft niet lastig. Het was een ongeluk”, bevestigde de zangeres. „Ik wilde gewoon even kwijt dat ik me hier niet prettig bij voel.”