Duncan Laurence geeft eerste eigen show

Voor de bezoekers blijft het nog wel even afwachten wat ze te horen krijgen. Arcade, Duncans songfestivalinzending, is zijn enige single tot nu toe en hij heeft ook nog geen album uitgebracht. Naar verwachting speelt Duncan een mix van nieuwe muziek en enkele covers, mogelijk uit zijn The Voice-tijd. Begin april was de zanger enkele dagen in Stockholm om te werken aan nieuwe muziek.

Duncan beloofde bij de aankondiging in ieder geval een intieme show. Zijn fans waren er in maart als de kippen bij om kaartjes te regelen. Enkele dagen na de aankondiging was de zaal al helemaal uitverkocht.

Het concert is ook meteen één van Duncans laatste optredens in Nederland voordat hij maandag op het vliegtuig stapt naar Israël. Het Eurovisiesongfestival vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv. Duncan komt uit in de tweede halve finale op 16 mei.