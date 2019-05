Nieuwe Japanse keizer bestijgt de troon

Japans nieuwe keizer Naruhito en keizerin Masako Ⓒ Hollandse Hoogte

Japan heeft officieel een nieuwe keizer. De 59-jarige Naruhito heeft woensdag de Chrysantentroon bestegen en volgt zijn vader op die een dag eerder is afgetreden. Daarmee is in Japan ook een nieuwe jaartelling begonnen, het Reiwa-tijdperk (’mooie harmonie’).