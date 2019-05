Chantal Janzen maakt kans op Best Social Award

In de categorie Beste YouTuber zijn onder anderen NikkieTutorials, Dylan Haegens en StukTV genomineerd. De series ANNE+, #BOOS en Onbeperkt met Nienke maken kans om uitgeroepen te worden tot Beste YouTubeserie.

Verder zijn de leukste Twitteraars en Instagramaccounts op een rijtje gezet. Zo maken in de categorie Beste Twitteraar Rianne Meijer, Boswachter Tim en Optyfen met Eenden kans op een prijs. In de categorie Beste Instagrammer zijn onder andere de accounts ANWB Stelletjes, Zeikschrift, Titia Hoogendoorn en Stuntkabouter bekroond met een nominatie.

Dieren

Leuke beesten mogen niet in het lijstje ontbreken. Zo zijn Pip the Otter en Claire the Bull Terrier genomineerd in de categorie Beste Dier. De Speld, Kakhiel en NOS Stories maken kans op een prijs voor Beste Entertainment/ Actualiteit Pagina.

Op 12 en 13 juni worden de meest creatieve, grappige en innovatieve makers en hun content bekroond met een Best Social Award. De prijzen zijn opgesplitst in twee delen: business, de zakelijke variant en audience, waarbij het publiek stemt op zijn favoriet. De prijzen worden op 13 juni uitgereikt in Casco Amsterdam.

Het evenement wordt gepresenteerd door oprichter Diederik Broekhuizen en contentmaker Lize Korpershoek. Tot en met 15 mei kan er gestemd worden.