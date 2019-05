Nichtje (24) Toni Braxton overleden

Lauren Braxton, die door haar tantes Lolo werd genoemd, was de dochter van de enige zoon in het gezin, Michael. Zijn zussen Toni, Traci, Towanda, Trina en Tamar zijn te zien in realityshow Braxton Family Values.

Toni’s zussen en Laurens tantes Towanda, Tamar, Laurens oma Evelyn, Trina en Traci Ⓒ Hollandse Hoogte

Trina plaatste dinsdag een foto van haar nichtje op Instagram. „God heeft me een engel gestuurd. Rust in de hemel Lolo”, schreef ze daarbij. Traci verklaarde tegenover TMZ: „Lolo was meer dan mijn nichtje, ze was een dochter voor mij. Ik, mijn man en mijn zoon zijn diepbedroefd om haar overlijden.” Michael liet de showbizzsite weten dat een hartaandoening zijn dochter fataal is geworden.