Emotionele Big Bang-cast zwaait af

Jim Parsons postte vlak voor de laatste opnames op Instagram een foto van de voordeur van het appartement dat hij de afgelopen jaren plat liep. „Bedankt appartement 4A voor de plek waar zo veel dromen uitkwamen en zo veel vriendschappen werden gemaakt”, aldus Parsons, die het personage Sheldon Cooper speelt. „Het is moeilijk om te verwoorden wat voor ervaring dit is geweest. Maar ik denk vooral aan de woorden ’liefde’ en ’dankbaarheid’.” Collega Melissa Rauch, Bernadette in de serie, reageert erop: „Ik hou van je, JP.”

Johnny Galecki, Leonard Hofstadter in de serie, postte een foto van zichzelf op de bekende trap van het appartementencomplex uit The Big Bang Theory en had even daarvoor ook een beeld van de voordeur en een groepsfoto gedeeld. Dat laatste deed ook Kaley Cuoco, beter bekend als Penny. „Laatste groepsscène. Het zit erop”, schrijft ze bij een foto waarop de cast elkaar omhelst. Kunal Nayyar, Rajesh Koothrappali in de serie, schreef een dankwoord aan de groep. Mayim Bialik, Amy, bedankt eveneens de nodige mensen en noemde het een ’overweldigende dag’ met ’een scala aan emoties’.

Kevin Sussman, die in de serie het buitenbeentje Stuart speelt, deelde verschillende foto’s van zichzelf met de hoofdrolspelers en had voor iedereen een lief woordje over.

De laatste aflevering maakte de cast vorige week ook al emotioneel na het doornemen van het laatste script.

Vorig jaar augustus werd bekendgemaakt dat The Big Bang Theory na twaalf seizoenen stopt. De comedy over vier nerdy wetenschappers en hun knappe buurmeisje behoort al jaren tot de best bekeken programma’s op de Amerikaanse televisie. Vooral hoofdrolspeler Jim Parsons werd dankzij de serie een grote ster. De zeven hoofdrolspelers verdienden het laatste jaar ieder zo’n 900.000 dollar per aflevering, een record.

De laatste aflevering van The Big Bang Theory wordt op 16 mei uitgezonden in Amerika.