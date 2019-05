Pete Davidson loopt weg bij show om Kate en Ariana

Eigenaar Vinnie Brand kwam voor het optreden het podium op en waarschuwde de aanwezigen om niet te beginnen over Kate of Ariana. Hij zou daarbij hebben gezegd dat Pete daar niet van gediend was en dat iedereen die toch iets zou roepen over de dames, de tent uitgezet zou worden.

Vlak daarna bleek dat de comedian was vertrokken. Hij deelde al snel een Instagram Story vanuit de auto. „Hey mensen in Connecticut, het spijt me dat ik moest vertrekken. Vinnie Brand behandelde me respectloos door iets te doen wat ik hem gevraagd had niet te doen. Ik kan niet optreden onder die omstandigheden.”

Wel beloofde hij zijn fans het snel goed te maken. „Aan iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de show: ik geef snel een gratis nieuw optreden voor jullie.”

Volgens TMZ ging het Pete niet zozeer om het noemen van zijn exen. Vinnie zou hem hebben gevraagd of hij een intro mocht doen, wat Pete had geweigerd omdat hij zelf een komiek mee had genomen om de show te openen. De eigenaar ging voor het optreden toch het podium op en deed daar een act van vijf minuten, wat Pete in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten.