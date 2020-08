Natuurserie met prinses Laurentien gaat de hele wereld over

De vrouw van prins Constantijn vond het naar eigen zeggen „geweldig om te doen! Je wordt helemaal trots op Europa. En het laat zien dat we ook in onze moderne maatschappij wilde natuur kunnen hebben waar we allemaal van kunnen genieten, zonder er ver voor op reis te gaan.”

Andere afleveringen in de zesdelige reeks zijn gewijd aan onder anderen gieren die in steeds grotere aantallen de lucht in gaan in het Rodopegebergte van Bulgarije en de Marsicaanse bruine beren die zich vlakbij Rome thuis voelen.

Europe’s New Wild wordt uitgezonden in meer dan 45 talen in meer dan 160 landen.