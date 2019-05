Sterren betalen uitvaart tiener

Volgens Nigels moeder werd de tiener enorm gepest omdat hij homo was. De jongen leed aan depressies en had moeite zijn seksualiteit te accepteren. „Ik wou dat mensen hem hadden kunnen accepteren toen hij er nog was, hij had het zo moeilijk”, verklaarde Camika Shelby tegenover ABC. „Nigel was een lieverd, hij mocht iedereen en wilde altijd helpen. Hadden mensen maar gezien hoe speciaal hij was.”

Master Of None-ster Lena Waithe hoorde van het verhaal van Nigel en trommelde volgens TMZ enkele bekende vrienden op om geld te doneren voor de familie van de jongen. Naast Ludacris en Gabrielle Union, hielpen ook Janelle Monáe en Gabrielles echtgenoot, oud-basketballer Dwayne Wade mee. De sterren gaven zelf geen ruchtbaarheid aan hun actie. De uitvaart van Nigel vond dit weekend plaats.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl