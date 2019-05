Fockeline Ouwerkerk in nieuwe dramaserie NPO

KRO-NCRV en producent NL Film zijn woensdag begonnen met de opnames van de serie die in het najaar is te zien op NPO 1, heeft de publieke omroep bekendgemaakt.

Vincent van der Valk en Fockeline Ouwerkerk spelen in de serie de jonge ouders Johan en Anna, die hun kinderen op de best mogelijke manier proberen op te voeden. Daarnaast draait de serie om nog drie andere personages, de 35-jarigen Katja, Kasper en Edgar. Ze zijn allemaal op zoek naar liefde, waardering en voldoening in hun leven. De serie onthult hoe de kleinste gebeurtenissen in ons leven impact hebben op wie we zijn en willen worden.

De regie van Dit zijn wij is in handen van Mark de Cloe en Simone van Dusseldorp.