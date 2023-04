Britse comedian Gareth Richards (41) overleden

„Met groot verdriet moet ik delen dat Gareth vrijdag 7 april om half zeven ’s avonds is overleden”, laat Laura weten. „Hij is op maandag 27 maart in een vreselijk auto-ongeluk terechtgekomen en heeft daar ernstig hersenletsel aan overgehouden. Het is een wonder dat hij het ziekenhuis levend heeft bereikt.”

De artsen hebben alles op alles gezet maar niets kon de komiek nog redden, zo laat Laura weten. „We moesten hem in vrede laten gaan.” Later worden details rondom de uitvaart bekendgemaakt.

Radio-dj Frank Skinner, met wie Richards lange tijd samenwerkte, liet eerder deze maand op de radio al weten dat Richards op dat moment aan het vechten was voor zijn leven. Skinner en Richards maakten jarenlang samen radio en Richards ging regelmatig mee op de tours van Skinner.