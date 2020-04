Ook onderscheidingen voor Hans Kesting en Dirk Scheele

De 59-jarige Hans Kesting, bekend van talloze film-, tv- en theaterrollen, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Scheele is vooral bij het jonge publiek bekend. Hij maakt al jaren liedjes voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar, treedt op in theaters en is bekend van Nickelodeon en zijn YouTube-serie. Hij werd vrijdag verrast door burgemeester Mark Röell van Baarn tijdens een videochat. De zanger en theatermaker mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Andere bekende namen zijn onder anderen voormalig radio-dj Ad Roland, dansschoolhoudster Lucia Marthas en Siep de Haan, de grondlegger van de Amsterdam Gay Pride. Oud-politici Hilbrand Nawijn en Steven van Eijck, die voor de LPF in het kabinet-Balkenende I zaten, krijgen ook lintjes.