Luizenmoeder-acteur en cabaretier vallen Derksen aan na Ajax-analyse

Zo denken Luizenmoeder-acteur Diederik Ebbinge en cabaretier Erik van Muiswinkel het beter te weten dan voetbalanalist en voormalig hoofdredacteur van Voetbal International Johan Derksen. Van Muiswinkel heeft het idee dat Derksen ’opeens ook nog verstand van voetbal heeft’. „Zit parmantig met Hélène Hendriks en Jan Boskamp mee te lullen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.”

Heeft Van Muiswinkel hier wat informatie over de loopbaan van Derksen gemist, of is dit mogelijk een onnavolgbaar staaltje humor? Hij wordt in elk geval direct afgestraft door volgers die opmerken dat Derksen meer verstand van voetbal heeft dan ’jij van grappen maken’.

Ook Diederik Ebbinge spreekt Derksen tegen op een toontje dat het niet slecht zou doen op de basisschool uit De Luizenmoeder. „Derksen vond Ziyech heel slecht???!!! JE BENT ZELF HEEL SLECHT!!!” Iemand reageert dan ook op zijn commentaar: „Ik waan me weer op de basisschool.”

Ook Thijs Römer kan geen kwaad woord horen over Ajax. „Mag Derksen alsjeblieft weer optiefen naar die kleutertafel van ‘m”, vraagt hij zich af.