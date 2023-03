Lil Kleine herenigd met zoontje Lío: ’Eindelijk samen’

Jaimie en Lil Kleine zijn in januari tot een akkoord gekomen voor een omgangsregeling. Hierbij was het de bedoeling dat de rapper eerst via videobellen weer contact zou hebben met Lío en later zou het volgens Jaimie’s advocaat Kim Beumer mogelijk om onder begeleiding contact te hebben op Ibiza of in Nederland. Destijds liet de advocaat van Lil Kleine weten dat hij ’er heel erg blij mee’ was.

Het onderdoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar Lil Kleine loopt nog steeds. Het onderzoek werd half februari gestart. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van Vaes. Scholten werd half februari vorig jaar aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien leek dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Eind januari van dit jaar werd bekend dat het OM de verdenking had aangepast van ’zware mishandeling’ naar ’mishandeling’.