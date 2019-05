Battle of Winterfell raakt ook Carice van Houten

„Nog steeds onder de indruk van de derde aflevering van Game of Thrones”, twittert Carice woensdagochtend bij een foto waarop te zien is dat ze naar zichzelf op tv kijkt. „Ik voel me gelukkig dat ik onderdeel van een show was die zo velen met elkaar heeft verbonden. Bedankt voor jullie steun”, besluit ze.

Eerder liet Carice al eens weten dat ze moest huilen na haar laatste scènes, maar erg tevreden te zijn met de manier waarop ze afzwaait.

De uitzending van deze week vormt de opmaat voor de laatste drie afleveringen, die komende maand worden uitgebracht. Dan zal duidelijk worden wie uiteindelijk de macht pakt in het fictieve Westeros. De aandacht voor de show is wereldwijd enorm. Naar de laatste aflevering keken al meer dan 38 miljoen mensen. Een record, zo maakte zender HBO dinsdag bekend.