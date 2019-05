Jamie Dornan vindt Christian Grey smerig

„Je krijgt een enorme kans aangeboden en je weet dat het een grote impact op je leven zal hebben en dingen zal veranderen. Voornamelijk financieel natuurlijk, maar ook voor mijn carrière. Het zou deuren voor me openen. Maar je weet van te voren dat het als een slechte film wordt gezien”, legt Jamie in een interview met Jay Rayner van de podcast Out To Lunch.

„Je probeert er het beste van te maken, maar we wisten dat omdat de boeken zo geliefd waren en zoveel verkocht zijn, maar ook bekritiseerd zijn, we dat zelfde konden verwachten van de film. Het was heel leukl om een onderdeel van te zijn en een avontuur om mee te maken”, verklaart hij. „Maar bovenal is het gewoon een baan. Het is gewoon een filmset. Het is echt niet anders dan een andere filmset. Het enige verschil is dat er meer seks in zit.”

Wel waren er veel dingen die Jamie ’smerig’ vond aan Christian Grey. „Ik denk niet dat ik ooit een personage heb gespeeld dat minder op mij lijkt.” En dat terwijl hij ook een seriemoordernaar speelde in de serie The Fall...

