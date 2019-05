Paul Haenen maakt kans op Jos Brink Oeuvreprijs

Haenen is volgens de jury altijd openhartig geweest over zijn homoseksualiteit en sprak zich als Dominee Gremdaat uit tegen de Nashville-verklaring. In die verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen en wordt de suggestie gewekt dat mensen hiervan kunnen genezen.

De jury bestaat uit onder anderen voorzitter Peter van der Vorst (presentator en programmadirecteur RTL), topmodel Loiza Lamers en Souad Boumedien (Pride ambassadeur Amsterdam, voorzitter Marokkaans netwerk van de politie en Roze in Blauw).

De prijzen worden 19 mei uitgereikt in de Haarlemse Schouwburg. De oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstwerk. De innovatieprijs is goed voor duizend euro.

Bowi Jong, de jongen die een brief schreef aan de KNVB, omdat hij zich stoorde aan 'homo’-gescheld langs de voetbalvelden, is voorgedragen voor de Jos Brink Innovatieprijs.