Freek Vonk kust met zeekoe

„Holy moly! Ik ben gekust door een zeekoe”, schrijft Freek blij op Instagram bij een filmpje van de ontmoeting, die de crew even deed terugdenken aan Freeks aanvaring met een haai twee jaar geleden. „Geluidsman Bange Bassie en ik besloten om even onze duikpakken te testen in de haven.... duikt er ineens een enorm grijs gevaarte op naast Bassie! Vier meter lang en dik 500 kilo! (De zeekoe, niet Bassie!) Bassie schrok zich dood”, lacht Freek.

„En check hoe nieuwsgierig deze zeekoe op me afkomt en aan mijn duikbril begint te sabbelen... WOW!!! Wat een ervaring!”, aldus Freek. „En een goed begin van deze reis!”

In februari 2017 werd Freek door een Caribische rifhaai gebeten. Hij hield er een groot litteken aan de achterkant van zijn arm aan over.

