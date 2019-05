Hiernamaals wint juryprijs Atlanta Filmfestival

Gijs Scholten speelt de hoofdrol in Hiernamaals. Ⓒ ANP

De Amerikaanse droom komt uit voor de film Hiernamaals. De telefilm is tijdens het Atlanta Film Festival in de prijzen gevallen en gaat naar huis met de Special Jury Prize 2019. „De jury was ongelooflijk onder de indruk van de film en vond dat deze speciale erkenning verdient. Het is echt een hoogtepunt van ons programma”, staat in het juryrapport.