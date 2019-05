Woedende Glennis klaar met ’bullshitverhaal’

De organisatie van het optreden in Dalfsen stelt in De Stentor dat Glennis geen andere optredens zou doen en dat ze haar exclusief hadden geboekt. De Overijsselaars bouwden er zelfs een heel festival omheen. Glennis werd echter ’overal’ geboekt, na haar succes in America’s Got Talent. „Dus de exclusiviteit is er niet en ik ben bang dat we daardoor niet uit de kosten komen”, aldus organisator Robert Lans in de krant.

Volgens Glennis is dat een „bullshitverhaal.” „Ik ben er klaar mee dat boekers op deze manier omgaan met de naam van een artiest terwijl ze zelf hun eigen hachje proberen te redden door maar de artiest te blamen”, schrijft ze. „Heel makkelijk maar vooral heel DOM. Ik pik het namelijk niet dat mijn naam door het slijk gehaald wordt. Wordt vervolgd....”

Wat voor vervolgstappen Glennis gaat nemen, wordt niet duidelijk.

