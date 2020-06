Politiethriller broddelwerk

Dan, een melding: de kidnapper van de dochter van zijn politiechef is ontkomen en rent zijn kant op. Na een zinderende achtervolging weet Penny de verdachte uit te schakelen: weg laatste aanknopingspunt.

Ziehier de veelbelovende aftrap van Line of duty, de nieuwste politiethriller van Steven C. Miller, de kroonprins van de B-film. Na een half uur introduceert hij Ava Brooks (Courtney Eaton), een vlogster van nieuwssite Media4thepeople.com. Zij stelt Penny een even onwaarschijnlijk als ongeloofwaardig pact voor: als zij alles live mag streamen, wil Ava wel helpen bij de zoektocht naar het 11-jarige slachtoffer.

Wat volgt is een race tegen de klok die zo lachwekkend is, dat Line of duty soms wel een komedie lijkt. Het script is een gatenkaas, de snedig bedoelde dialogen blinken uit in flauwigheid. Een intermezzo met een homoseksuele bodybuilder genaamd Bunny is zelfs pijnlijk onleuk. En daarbij zien sommige explosies er ronduit armetierig uit, Als parodie op een politiethriller was Line of duty zeker geslaagd geweest. Maar als serieus misdaaddrama – over de toch al brisante verhouding tussen politieoptreden en sociale media – valt dit broddelwerkje behoorlijk door de mand.

✭✭