Het grote verdriet dat schuilging achter leven Jane Birkin

„Ik ben altijd een ontzettende optimist geweest. Maar ik heb nog wat tijd nodig om weer het podium op te kunnen.” Zangeres en actrice Jane Birkin (76) was vastbesloten om een reeks concerten, die ze om gezondheidsredenen moest afzeggen, te hervatten. Zover heeft het niet mogen komen. De vertolkster van het iconische nummer Je T’aime... Moi Non Plus - samen met haar geliefde Serge Gainsbourg – is zondag levenloos aangetroffen in haar Parijse woning.

Ⓒ Getty Images