Christina Applegate terug van weggeweest

Applegate (r.) en tegenspeelster Linda Cardellini bleken allebei een band te hebben met Nederland. Ⓒ foto Saeed Adyani / Netflix

Christina Applegate is de laatste jaren ’onopvallend’ buiten beeld geweest. De actrice is nog altijd te zien in herhalingen van Married with children, waarmee zij wereldberoemd werd als Kelly Bundy. Nu keert zij terug met Dead to me. In de serie gaan humor en rouw hand in hand. Een natuurlijk proces, vindt de actrice. „Ik denk dat we dat op die momenten gewoon nodig hebben.”