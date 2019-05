Frank Lammers als drugsbaron Ferry (l.) ligt in de clinch met undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes). Ⓒ Jo Voets

Met de Nederlands/Vlaamse misdaadserie Undercover is ’onze’ eerste Netflix-dramaserie een feit. Wereldwijd, in 187 landen, is straks te zien hoe Anna Drijver als undercoveragente een xtc-crimineel (Frank Lammers) bespiedt en vriendschap sluit met zijn vrouw, gespeeld door Elise Schaap. „Het leek te mooi om waar te zijn en dat is het gebleven.”