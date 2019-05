Dochter René Froger begint afvalkliniek

NataschaFroger en haar vader René Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Op haar top woog NATASCHA FROGER 98 kilo en had daar last van in het dagelijks leven. Nu weegt ze 66 kilo en is ze gelukkiger dan ooit. „Hiervoor was ik zo’n moeder die aan de zijlijn zat met een kop koffie en een punt taart. Nu kan ik weer alles met de meiden doen.” Omdat ze veel ervaring heeft opgedaan, heeft ze nu zelf haar NewFigure Clinic in Almere geopend en geeft ze vader RENÉ advies.