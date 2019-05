Prins Harry volgende week naar Nederland

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. Prins Harry is initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games.

De Invictus Games vinden pas in 2020 plaats in Nederland, maar komende week start de werving voor vrijwilligers. Prins Harry is daarbij aanwezig om de aftrap aan te kondigen. Hij zal deelnemen aan een officieel programma van activiteiten voor genodigden ter gelegenheid van de officiële lancering van de Invictus Games The Hague 2020 met nog exact 1 jaar te gaan tot de start van het evenement.

