Vloekende Tiny en Lau leven voort in nieuwe video’s

De eerste video is inmiddels verschenen en is opgenomen op 19 februari als protestactie tegen de snelweg A13/A16. „Uiteindelijk liep het opplakken van de raamposter al zo uit de hand, dat dat filmpje leuk genoeg was om te gebruiken”, laat familievriend Ralph Dunnebier weten. De rest van het materiaal was dus nog niet verwerkt in een filmpje en is nu alsnog verschenen. „Op verzoek van de familie brengen we nooit eerder uitgezonden materiaal naar buiten.”

Na het overlijden van Tiny en Lau, bleef dochter Jolanda achter met openstaande rekeningen. In plaats van de spullen weg te gooien of weg te geven is besloten de huisraad te gaan veilen. De helft van de opbrengst wordt gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. De veiling loopt tot eind deze maand.