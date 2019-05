Misfit krijgt remake in Polen

Misfit was met 260.000 bezoekers in de Benelux een van de meest succesvolle Nederlandse bioscoopreleases van 2017. De hoofdrol in Misfit wordt gespeeld door de in Amerika wonende Djamila, ook wel bekend van het populaire YouTube-kanaal MeisjeDjamila. Misfit gaat over Julia die na een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten terugkeert naar Nederland. In Amerika was ze het populairste meisje van haar high school, maar hier in Nederland is ze een ’misfit’, een buitenbeentje. Andere rollen zijn weggelegd voor Donny Roelvink, Niek Roozen, Gio Latooy, Défano Holwijn, Jill Schirnhofer, Chris Tates, Eddy Zoëy, Bente Fokkens, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Sara Ras en boyband 4U.

De campagne voor de film won onder andere een Best Social Media Award en de trailer schopte het tot twee miljoen views. Misfit is door NewBe in coproductie met Splendid Film geproduceerd.

Eerder werd bekend dat er een vervolg komt op de tienerfilm, waarin MeisjeDjamila weer de hoofdrol speelt. Misfit 2 wordt wederom geregisseerd door Erwin van den Eshof. De nieuwe film is op woensdag 25 september te zien in de Nederlandse bioscopen. Eind oktober is de film te zien in België.