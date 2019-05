Jonas Brothers na tien jaar weer op tournee

De broers trappen hun Happiness Begins-concertreeks af op 7 augustus in Miami, Florida. In totaal doen ze veertig steden aan, waarvan Los Angeles de laatste zal zijn. Op 20 oktober sluiten de Jonas Brothers hun tournee af met een optreden in de beroemde Hollywood Bowl. Tijdens de tournee worden Nick, Joe en Kevin bijgestaan door special guests Bebe Rexha en Jordan McGraw.

„We zijn erg blij om weer voor onze fans op te kunnen treden”, zegt de band in een statement. „We kunnen niet wachten om iedereen te laten zien wat we in petto hebben!”

De kaartverkoop voor de concertreeks start op vrijdag 10 mei.