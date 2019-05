Robert Jensen genomineerd voor twee Podcast Awards

Jensen is zelf genomineerd voor de prijs voor beste host, zijn Jensen Podcast is kanshebber in de categorie Media en Opinie. Jensen had na het einde van zijn tv-programma al gezegd dat hij zich meer wilde richten op podcasts.

De nominaties zijn woensdag bekendgemaakt op radiozender BNR. Andere genomineerde hosts zijn Domien Verschuuren, Jan Roos, wielrenner Laurens ten Dam, dj Patrick Kicken, Ruud de Wild en David Achter de Molen, de voormalige zanger van rockband John Coffey.

BNR is genomineerd in de categorieën Nieuws en Politiek (Newsroom), Tech en Innovatie (Cryptocast, De Technoloog), Zakelijk (Ondernemerstaboe) en Wetenschap. NRC kan winnen met Haagse Zaken (Nieuws en Politiek) en Onbehaarde Apen (Wetenschap).

Stemmen

Achter de Molen won vorig jaar een prijs voor de beste muziekpodcast met Klap van de Molen. Nu is hij ook genomineerd in die categorie met Zes Losse Tanden. In de categorie Media en Opinie hebben Jensen en Roos concurrentie van ThePostOnline, De Krokante Leesmap en Trust Nobody.

Het publiek kan de komende weken stemmen. Op 6 juni worden de winnaars van de categorieën bekendgemaakt. Uit die winnaars wordt ook de beste podcast van heel Nederland gekozen.

De awards werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Toen werd Bob, een serie van AudioCollectief SCHIK en de VPRO, uitgeroepen tot beste podcast van Nederland. SCHIK is nu weer genomineerd, met een reeks over jihadiste Laura H.