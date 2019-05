’Nu ben ik écht volwassen’

De status van Arya Stark (Maisie Williams) veranderde deze week aanmerkelijk. Ⓒ Ziggo

Fans van Game of Thrones zagen Arya Stark in acht jaar tijd veranderen van een jongensachtig meisje tot een sterke vrouw die bovendien een uitstekende moordenaar bleek. Wij spraken actrice Maisie Williams (22) voorafgaand aan het seizoen over het avontuur dat de hitserie voor haar was.