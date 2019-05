Nieuwe variant van Dubbeltje op zijn kant

Het programma wordt een experiment. „We gaan met miljonairs, met ondernemers die heel succesvol zijn, een experiment doen. We dachten, wat zou er gebeuren als je miljonairs hun kennis en tips over laat dragen aan ondernemers die bijna failliet zijn”, vertelt John Williams.

In het RTL 4 programma Een dubbeltje op zijn kant helpt Williams mensen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Samen met Annemarie van Gaal brengt hij het financiële plaatje in beeld zodat deelnemers uiteindelijk uit de schulden komen.

Het is niet bekend wanneer het programma op televisie is te zien.