Wesley en Yolanthe veroordeeld tot betalen bouwondernemer

Voor de gemaakte kosten voor hun villa op Ibiza heeft de Etten-Leurse bouwondernemer recht op 124.000 euro. Daarnaast heeft hij ook recht op de gemaakte proceskosten en een rente.

Eerder werden Wesley en Yolanthe in 2016 door de rechter in het gelijk gesteld. In het hoger beroep is daar dus anders over besloten.

In 2013 bespraken de bouwondernemer en het stel de plannen voor de villa die Yolanthe heeft geërfd van haar vader. In 2014 kwam het bericht dat het project niet doorging. Dit was het begin van een discussie of er een overeenkomst was en woensdag hebben rechters bepaald dat deze er wel degelijk was.

„Het ging ons niet om geld, maar om het feit dat we destijds respectloos aan de kant zijn geschoven”, vertelt de bouwondernemer aan RTL Boulevard. Het management van Yolanthe laat aan Privé weten dat het nog niet duidelijk is of er verdere stappen worden ondernomen.

